Casal em novela, Jeniffer Nascimento relembra 'rivalidade' com Sergio Guizé

Jeniffer Nascimento, 31, está de volta às telinhas como protagonista. Após viver Dita em "Êta Mundo Bom", a atriz e cantora retorna como protagonista de "Êta Mundo Melhor", a continuação da trama de 2016 que estreia na próxima segunda-feira.

O retorno de Dita

Na nova fase da história, Dita deixa de ser apenas uma coadjuvante da fazenda de Cunegundes (Elizabeth Savala) para se tornar o centro das atenções. Casada com Quincas (Miguel Rômulo) e mãe de Joaquim (Tom Zé), ela parte para São Paulo em busca de respostas após um telegrama anunciar a morte de Filó (Débora Nascimento em "Êta Mundo Bom").

Cansada da falta de comprometimento do marido, ela descobre na música um caminho de independência e recomeço durante a viagem. Ela então é acolhida por Margarida (Nívea Maria) e reencontra o amor ao lado de Candinho (Sergio Guizé).

Estou muito feliz. A Dita agora vem mais madura, mais mulher, mais resiliente. Ela passou por muitas coisas e, agora, vai viver o que eu mesma já vivi: buscar seu espaço, lutar por seus sonhos. Está sendo muito legal reivindicar isso, mostrar essas camadas novas da personagem. Jeniffer Nascimento em entrevista a Splash

O retorno ao universo de "Êta Mundo Bom" traz à tona não só a nostalgia, mas também o aprendizado que a novela proporcionou. "Eu estava cercada por uma constelação de estrelas e aprendi demais com todos. Agora, voltar com essa bagagem e protagonizar essa nova história é uma honra enorme."

A atriz também comemora a oportunidade de unir dois de seus maiores talentos na nova produção: atuar e cantar. "Por muito tempo, o artista múltiplo era visto como alguém sem foco. Mas eu nunca acreditei nisso. Sempre achei que podemos exercer todas as nossas paixões. E, agora, estou podendo mostrar isso na TV, com Dita vivendo sua própria jornada como cantora."

Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

A parceria com Sergio Guizé

Jeniffer será a protagonista da trama ao lado de Sergio Guizé, que volta a viver Candinho. Os dois atores já estiveram juntos em "Êta Mundo Bom" e também na temporada de 2018 do Popstar, antigo reality show musical da Globo.

Campeã do programa, Jeniffer relembra com carinho o período no reality, especialmente sua convivência com Guizé. "Eu vi essa notícia de que éramos 'rivais' e achei hilário. No Popstar era uma competição, claro, mas torcíamos muito um pelo outro. O Guizé é um grande parceiro, um grande amigo. Agora é o nosso terceiro projeto juntos: 'Êta Mundo Bom', Popstar e agora 'Êta Mundo Melhor'."

E ao que tudo indica, o reencontro de Jeniffer com Guizé em cena será um dos destaques da novela. "Ele é muito generoso, eu aprendo muito com ele no set. É um ator que joga muito em cena, e isso é muito enriquecedor."