Filme "F1" coloca espectadores no banco do piloto em história de segunda chance

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - Brad Pitt está ansioso para voltar às pistas depois de fazer "F1", um filme que leva o público à ação de corridas reais de Fórmula 1 e mistura romance e humor.

Dirigido e co-escrito pelo cineasta de "Top Gun: Maverick", Joseph Kosinski, "F1" foi parcialmente filmado durante os fins de semana de Grande Prêmio de Fórmula 1, com cenas filmadas nos circuitos durante os intervalos e pilotos reais também aparecendo na tela.

Pitt interpreta um piloto indisciplinado que retorna à Fórmula 1 para ajudar a equipe em dificuldades de seu amigo e orientar seu piloto novato, interpretado por Damson Idris.

Pitt e Idris pilotaram sozinhos no filme, combinando velocidade máxima com atuação. O objetivo de autenticidade tornou o projeto um teste físico para os dois.

"É real. Você tem que fazer exercícios para o pescoço. E não estamos nem puxando as forças G que os caras de verdade estão fazendo", disse Pitt, de 61 anos, na estreia europeia do filme em Londres na segunda-feira.

"É uma loucura", declarou Idris em uma entrevista. "Às vezes, você dirige a até 180 milhas por hora (290 km por hora). Tenho que dizer as falas em um lugar específico e tenho que me emocionar de uma forma que possa ser traduzida pelos olhos a essas velocidades. Quando você assiste ao filme, sente que está dirigindo como espectador, e essa era a nossa intenção."

Conseguir o equilíbrio certo para espectadores com diferentes níveis de familiaridade com o esporte também foi fundamental, disse Kosinski.

"Se você é um fã incondicional da Fórmula 1...vai reconhecer algumas coisas históricas que eu acho interessantes. Mas também projetamos o filme de modo que, se você não souber nada sobre a Fórmula 1, se não tiver nenhum interesse em esportes motorizados, essa é apenas uma grande história sobre segundas chances, trabalho em equipe e amizade", afirmou ele.

A estreia de segunda-feira ocorreu poucos dias depois de Pitt ter dirigido um carro de Fórmula 1 de verdade, após testar um McLaren no Circuito das Américas, em Austin. Os carros usados no filme eram carros de Fórmula 2, modificados para se parecerem com os verdadeiros carros de corrida do Grande Prêmio.

"Pergunte-me o quão rápido eu fui. Três mph a menos de 200 mph (cerca de 320 km/h)", disse Pitt sobre a experiência. "Eu quero voltar. Eu quero bater 200."

"F1" estreia nos cinemas brasileiros na quinta-feira.