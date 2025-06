Filha de Bruce Willis é criticada após post com o pai: 'Está vulnerável'

Tallulah Willis, 31, filha de Bruce Willis, 70, foi criticada após postar fotos do pai.

O que aconteceu

A estilista compartilhou cliques inéditos ao lado do ator, diagnosticado com demência frontotemporal há cerca de 2 anos. "Domingo de diversão na casa dos vovôs! Grata", escreveu ela ao mostrar os momentos com o pai no Instagram.

No entanto, o post atraiu críticas a Tallulah por expor o estado de Bruce. "Eu não acho que você deveria expor seu pai para o público! Ele está vulnerável! E algumas coisas deveriam continuar privadas! Você não tem permissão para postar isso!", reclamou um perfil na rede social.

A filha de Willis e Demi Moore rebateu os comentários e explicou por que postou as imagens. "Como família, nós usamos nossa discrição ao fazer posts. Hoje foi um dia ótimo, cheio de sorrisos. Tomei essa decisão difícil para mostrar isso ao mundo, porque sei o que ele significa para todos", respondeu ela.

Outros seguidores e fãs do ator saíram em defesa da família. "Essa é uma foto adorável. Não deveria ter nenhuma crítica por ela postar essa foto", escreveu uma fã. "Vocês são maldosos. O que aconteceu com o 'ser bondoso'? Vocês, haters, me enojam. Tomem conta das suas vidas!", rebateu outra.