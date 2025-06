Festa de casamento de Bezos em Veneza é transferida para área isolada por questões de segurança

Por Sara Rossi

MILÃO (Reuters) - Uma festa de casamento do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e da jornalista Lauren Sanchez, em Veneza, nesta semana, foi transferida para uma parte isolada e menos acessível da cidade por questões de segurança e para evitar o risco de protestos, disseram fontes.

O bilionário da tecnologia e sua noiva haviam reservado um local em Cannaregio para comemorar após o casamento, uma área popular e central de vida noturna, mas o medo de manifestações levou a uma mudança de planos, acrescentaram as fontes.

Há semanas, alguns moradores locais e grupos vêm reclamando que o evento transformará a cidade de gôndolas e palácios em um parque de diversões particular para os ricos, e ameaçaram fazer bloqueios pacíficos.

Após a cerimônia de casamento, cujo local e data exata permanecem em segredo, embora se espere que seja entre quinta-feira e sábado, cerca de 200-250 convidados VIP do mundo do espetáculo, da política e das finanças se dirigirão a um salão do Arsenale, um vasto complexo do século 14 no distrito de Castello, no leste da cidade.

Cercado por água e impossível de ser alcançado por terra quando as pontes de conexão são erguidas, o salão é considerado um local mais seguro do que a Scuola Grande della Misericordia de Cannaregio, uma antiga escola religiosa medieval.

Originalmente um gigantesco estaleiro que servia ao império marítimo da República de Veneza, o Arsenale foi restaurado e convertido em um espaço de exposição para a feira de arte Bienal de Veneza.

Bezos, de 61 anos, presidente-executivo da gigante do comércio eletrônico Amazon e nº 4 na lista de bilionários da Forbes, ficou noivo de Sanchez, 55, em 2023, quatro anos após o fim de seu casamento de 25 anos com Mackenzie Scott.

A decisão deles de se casar em Veneza segue outros casamentos de celebridades na cidade, como o do ator norte-americano George Clooney com a advogada de direitos humanos Amal Alamuddin em 2014.

"A notícia de que Bezos fugiu da Misericordia é uma grande vitória para nós", disse Tommaso Cacciari, líder da campanha "No Space for Bezos" (Sem espaço para Bezos), que está liderando a frente anti-casamento.

O grupo anunciou mais protestos para sábado nos canais, pontes e ruas estreitas de Veneza, prometendo tornar o evento um "pesadelo" para Bezos e seus convidados.

Luca Zaia, presidente da região de Vêneto, que compreende a cidade, criticou os protestos, dizendo que 90 jatos particulares que transportam os convidados para os aeroportos próximos trariam uma receita de até 48 milhões de euros para as empresas locais.