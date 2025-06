Após separação, Fe Paes Leme e ex fecham restaurante que abriram juntos

Fernanda Paes Leme, 42, e Victor Pinheiro, 33, decidiram fechar um restaurante que abriram juntos em São Paulo. O bar estava aberto há apenas sete meses.

O que aconteceu

O Blu Bar do Mar, em Pinheiros, anunciou hoje que vai fechar as portas. "Essa decisão vem com maturidade, um toque de saudade e zero arrependimento. Porque foi verdadeiro e, acima de tudo, feito com alma", diz uma publicação nas redes sociais.

O restaurante foi aberto por Fe Paes Leme, Victor Sampaio e as arquitetas e decoradoras Patricia Sampaio e Fernanda Angelo. O negócio estava funcionamento desde novembro do ano passado e tinha frutos do mar como especialidade.

Separação

O casal anunciou a separação em janeiro, mas já estava separado desde dezembro de 2024. Separação aconteceu meses após o nascimento da filha do casal, Pilar — a pequena nasceu no dia 17 de abril de 2024, na maternidade Promatre, em São Paulo.

A apresentadora disse que, nos últimos meses, o relacionamento havia se tornado uma amizade. "[Isso] não era bom nem pra mim e nem pra ela [Pilar, primeira filha do casal]. Eu acredito que a gente tem que estar feliz para os nossos filhos, e eu e Victor estaremos muito melhores cuidando das nossas vidas separadamente."

Recentemente, la disse que não pretende voltar a namorar e tem transado logo no primeiro encontro. "Quando já gostava do cara, falava: 'não posso dar de primeira'. Agora estou transando de primeira mesmo porque não quero mais namorar", declarou no videocast O Grande Surto, que ela mesma comanda.