Famosos lamentam morte de Juliana Marins: 'Cheia de coragem e alegria'

Após confirmação da morte de Juliana Marins na Indonésia, famosos usaram as redes sociais para lamentar a partida da jovem niteroiense

O que aconteceu

Babu Santana, que trabalhou com a publicitária em ações da produtora de conteúdo Mynd, destacou o profissionalismo da jovem. "A Ju foi uma daquelas pessoas que passam pela nossa vida e deixam uma marca bonita, cheia de amor, coragem e alegria... Tive o privilégio de trabalhar com ela, de conviver, de aprender e de rir junto. Sempre muito competente, profissional, dedicada e, ao mesmo tempo, cheia de leveza, generosidade e amor no que fazia.

A Ju era pura luz. Uma mulher cheia de sonhos, que encarava a vida com uma força admirável e uma vontade gigante de viver, de desbravar o mundo, de ser feliz... Que Deus conforte o coração da sua família, dos seus amigos e de todos que te amam. Você vai ser sempre lembrada com muito amor, carinho e respeito. Descansa em paz, minha amiga. Babu Santana

Margareth Menezes, cantora: "Sinto muitíssimo a tragédia que aconteceu com Juliana Marins, a jovem publicitária brasileira cheia de vida pela frente. Ainda estou impactada e não consigo nem imaginar a dor dessa família. Desde que foi informada da queda, a embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais para o resgate e acompanhou os trabalhos de busca. O próprio governo da Indonésia afirmou que oito pessoas já perderam a vida nesta trilha e outras 180 sofreram acidente, o que só aumenta a urgência de tomar iniciativas preventivas de segurança o quanto antes. Minha sincera solidariedade à toda família! Que Juliana descanse em paz"

Tata Werneck: "Sinto muito. Sinto muito mesmo. Aos prantos aqui".

Cauã Reymond, ator: "Sinto muito. Que notícia triste pra todo o Brasil. Meu abraço pra família e amigos".

Roberta Rodrigues, atriz: "Que dor imensaaaaaa. Hoje todos nós brasileiros morremos um pouco. Passei a noite em oração por ela, para que Deus pudesse soprar vida para ela. Todo o meu amor, carinho para essa família que lutou muito".

Larissa Bocchino, atriz: "Sinto muito! Que dor terrível pelo descaso com que o governo da Indonésia tratou a situação. Muito triste".

Taynara OG, influenciadora: "Que tristeza, meu Deus! Eu sinto muito".