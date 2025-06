Influencer acusa MC Estudante de agressão, estupro e cárcere; ele rebate

A influenciadora Maria Eduarda Paim, conhecida como Madu Paim, prestou queixa contra o cantor MC Estudante, nome artístico de Carlos Cardoso, por lesão corporal, estupro, ameaça e perseguição.

O que aconteceu

A denúncia foi realizada hoje na Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. O rapper, que também esteve na delegacia hoje para BO contra a ex-namorada, afirma que já foi agredido por Madu.

Segundo Madu, as agressões começaram durante o relacionamento, motivadas por ciúmes de fotos publicadas em redes sociais e do ambiente de trabalho — ela atuava em uma produtora musical e tinha contato direto com artistas. Em entrevista ao programa Balanço Geral (Record), ela afirmou que foi obrigada a bloquear pessoas, entregar seu celular, e chegou a ser impedida de sair de casa.

Começaram as sessões de espancamento, além de violência sexual. Ele me forçava a ter relações com terceiros para que ele pudesse assistir. Tenho fotos, vídeos e tudo. Madu Paim

A influenciadora contou que decidiu fazer a denúncia após conversar com uma mulher que relatou também ter sido estuprada por MC Estudante. "Uma menina veio até mim no aniversário de uma amiga, me puxou no carro e contou que ele a estuprou em 2018 ou 2019. Ela era namorada de um amigo dele e contou que foi violentada dentro de um estúdio... Depois que publiquei meu relato, outras seis pessoas me procuraram com denúncias semelhantes de estupro e agressão."

Nas redes sociais, Madu compartilhou vídeos e detalhou as agressões. Disse que obrigada a se demitir de três empregos, ameaçada de ter vídeos íntimos expostos e mantida em cárcere privado por três dias. "Consegui fugir dele quando o carro parou num engarrafamento. Corri na direção contrária ao trânsito e um motoqueiro me tirou do local"

Em uma das publicações, ela compartilha m vídeo no qual MC Estudante aparece com uma faca na mão, exigindo que ela bloqueasse uma pessoa nas redes sociais: "Não vai bloquear, não? Bloqueia!"

Influenciadora diz ainda que outras mulheres foram à Deam para prestar queixas contra o rapper.

Ele confirmou a autenticidade do vídeo em que aparece com uma faca, mas negou que tenha usado o objeto para ameaçar a ex-namorada. "A gente estava batendo boca, mas eu estava na cozinha com uma faca na mão fazendo uma parada. Na hora da discussão, fui lá e falei 'bloqueia', mas não peguei uma faca para ir pra cima dela", declarou.

O artista afirmou que "nenhum ato de violência é correto", mas alega que os fatos foram apresentados de forma distorcida. "A história não foi passada de forma transparente. Não peguei uma faca para atingi-la. A mentira começa aí"

MC Estudante também afirmou que Madu tem antecedentes por agressão a um ex-companheiro e chegou a ser enquadrada na Lei Maria da Penha. "Essa pessoa que está me acusando tem uma passagem de lesão corporal por ter agredido o pai do filho dela".

Splash tenta contato com as defesas dos envolvidos para saber mais informações. Espaço segue aberto.