Escrito nas estrelas: descubra a foto que a Nasa tirou quando você nasceu

Sabia que dá para descobrir qual foto do espaço foi registrada no dia, mês e ano do seu nascimento?

Quem ficou curioso para checar a beleza dos astros na data em que veio ao mundo pode consultar o acervo do site Apod (Astronomy Picture of the Day), mantido pela Nasa.

O site oferece um arquivo online de fotos diárias com temas espaciais. Os registros do Apod exibem imagens de todo o cosmos, como estrelas, buracos negros, galáxias e também do sistema solar, como os planetas e cometas na órbita do nosso Sol.

É possível encontrar ainda fotos de tecnologia, como foguetes, observatórios e até estações fora da Terra. E, para completar, o arquivo oferece registros de pessoas, como astronautas e cientistas, importantes para a exploração espacial.

Nem todo mundo...

Os millennials, aqueles nascidos entre 1981 a 1995, ficaram de fora da brincadeira. O arquivo é limitado às fotos tiradas após 2015.

Como descobrir sua foto de aniversário na Nasa

Passo 1: acesse o site de arquivo da Nasa;

Passo 2: o site mostra uma grande listagem de arquivos. Basta rolar a tela até encontrar o dia, mês e ano do seu aniversário;

Passo 3: ao clicar no link ao lado da data, o site retorna com a foto registrada no dia exato do seu nascimento.

Como descobrir sua foto de aniversário com o Hubble

A Nasa oferece também uma outra plataforma que mostra a foto do espaço no dia do seu aniversário. A página foi lançada em 2020, em comemoração aos 30 anos do telescópio Hubble, lançado em 1990 no espaço.

O Hubble explora o universo 24 horas por dia, 7 dias por semana. No entanto, o site permite selecionar apenas o dia e o mês do aniversário, exibindo a imagem registrada em um ano aleatório —diferentemente do arquivo do APOD, que permite selecionar o ano em que você nasceu.

Passo 1. acesse o site comemorativo da Nasa;

Passo 2. adicione o dia e mês do aniversário;

Passo 3. o site retorna com a foto do Hubble da data do aniversário (dia e mês).

