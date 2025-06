Duda Nagle sobre guarda compartilhada de Zoe: 'Uma das coisas mais tristes'

Duda Nagle compartilhou com os seguidores um relato sincero sobre as dificuldades emocionais que enfrenta na guarda compartilhada da filha Zoe, 6, fruto de seu relacionamento com Sabrina Sato.

O que aconteceu

O ator, que passou o último feriado ao lado da menina, contou que sente profundamente a ausência da filha nos dias em que ela está com a mãe. Duda falou sobre como pequenos detalhes do cotidiano despertam sua saudade.

Uma das coisas mais tristes dessa guarda compartilhada/alternada é depois de uma viagem como essa, em que passei um feriado com a Zoe. Ela foi ficar um pouco com a mamãe e do nada estou andando pela casa e vejo um chinelinho dela no cantinho, dá um aperto no coração saber que eu não posso ficar com ela como gostaria. Principalmente de uma viagem como essa que a gente fica ultra conectado.

Duda Nagle

Desde o fim do relacionamento com Sabrina, em 2023, Duda contou que passou a valorizar ainda mais o tempo ao lado da filha. A convivência menos frequente, segundo ele, tornou cada reencontro mais significativo e intenso.