Dona Ruth rebate falas de Murilo Huff e diz que neto nunca recebeu pensão

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça (1995-2021), se manifestou pela primeira vez sobre a disputa pela guarda de Léo, filho da cantora com o sertanejo Murilo Huff.

Em respeito ao meu neto e seguindo determinação judicial, não vou me manifestar sobre tudo agora, mas não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó.

O que aconteceu

Ruth afirma que Léo nunca recebeu pensão do pai. "O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele."

Ela também destacou os cuidados que tem com o neto. "Eu sempre cuidei do bem-estar do meu neto. Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe faltou amor, cuidado... Já passamos por diversos momentos difíceis. Lembro que a própria diabete do Léo foi diagnosticada por uma suspeita levantada por mim, pois por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem com a saúde do meu neto após o falecimento da minha filha."

A mãe de Marília Mendonça garantiu que o patrimônio de Léo está protegido após fãs questionarem o motivo do pedido de Huff. "Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que minha filha deixou e que está até hoje em andamento."

Educo meu neto para que ele seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo. Que ame o próximo independentemente de cor ou raça. Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem seja. A verdade um dia será apresentada e tenho a certeza de que a justiça será feita. Dona Ruth

Murilo Huff pede guarda total de Léo

O processo de Murilo Huff pedindo a guarda total do filho foi instaurado em 11 de junho e corre em segredo de Justiça. A ação, inclusive, consta com pedido de tutela provisória da criança.

Léo Huff tem guarda compartilhada e mora com Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça, em Goiânia (GO), desde a morte da cantora — em novembro de 2021. O cantor visita o menino com frequência, não permitindo, por exemplo, que sua agenda de shows tenha mais de dez eventos seguidos para não ficar longe do garoto.

Em contato com Splash, a equipe de Murilo informou que o desejo do artista é ficar ainda mais próximo do filho. "A única informação que o Murilo tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto".

O artista, inclusive, reforçou no contato com a reportagem que não impedirá a criança de conviver com os familiares de Marília Mendonça. "Isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes."

Murilo Huff e o filho, Léo, combinam pijama Imagem: Reprodução/Instagram

Robson Cunha, advogado da família de Marília Mendonça, informou para Splash que a preocupação em questão é sobre a qualidade de vida de Léo. "Reforçamos ainda que a única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento."

Dona Ruth, segundo manifestação do advogado, confia que à Justiça irá decidir o melhor pelo futuro da criança. "Lembrem- se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos a todos a responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo."

Horas após a repercussão do caso, Huff foi às redes sociais pedir o fim das especulações que teriam motivo da entrar com a ação. "Nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente, não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça, mas a verdade prevalecerá."