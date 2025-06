Chico Barney: 'Infelizmente, Dhomini será o campeão do Power Couple'

Desde o início da sétima temporada de Power Couple Dhomini tem se consolidado como um dos nomes mais comentados do reality —além de ser um dos mais polêmicos. Para Chico Barney, essa onda de popularidade dele vai lhe levar até a final do programa, com grandes chances de ser campeão ("infelizmente", segundo o colunista). Ele falou sobre o assunto durante o Central Splash, junto de Bárbara Saryne.

A dinâmica do Quebra Power parou de ser exibida na edição ao vivo do programa, justamente depois que Dhomini teve reações agressivas em um debate contra Carol, sua grande nêmesis no reality. Desde então, ele passou a ter uma postura menos combativa, com 'cara de poucos amigos'.

Ele conseguiu enganar muita gente nesse processo e se fazer de coitado. E ali, neste período, não por acaso ele ganhou muita torcida, com base nessa estratégia (…) Muitas pessoas podem estar torcendo para ele por conta disso

Chico Barney

Chico acredita que, apesar de ter adotado uma nova personalidade no reality, ele segue sendo agressivo em de outras formas: em seu olhar, postura e na forma como parece que ele está sempre se segurando. Esse silêncio dele foi interrompido durante o Quebra Power desta semana, justamente após a eliminação de Silvia e André, casal que estava torcendo para sair do jogo.

Eu fiquei me perguntando o que fez o Dhomini voltar a falar nesse Quebra Power. E ali, o que eu pensei e não foi verbalizado por ele, é que ele pode ter tido o resultado dessa DR como uma resposta. 'Olha, tem gente do meu lado'

Bárbara Saryne,

