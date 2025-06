Carolina Ferraz responde ataques por aparência: 'Se enxerga'

Colaboração para Splash, no Rio

Carolina Ferraz, 57, foi alvo de comentários ofensivos nas redes sociais após publicar um vídeo no TikTok com dicas de cuidados com a pele.

O que aconteceu

A atriz, agora no ar como apresentadora, mostrava a sua rotina de cuidados, quando foi alvo de críticas. Na publicação, seguidores atacaram a aparência de Ferraz. "O tempo é uma fábrica de monstros", disse um seguidor. "O tempo é uma derrota, meu Jesus", comentou outro. Outros internautas saíram em defesa de Carolina após a enxurrada de comentários negativos.

Carolina Ferraz reagiu com firmeza aos ataques recebidos nas redes sociais. "Eu sou uma mulher madura, tenho 57 anos, tenho quase 60 anos. Eu tô aqui sem filtro, vida real, completamente despretensiosa. Vocês podem dizer o que quiserem, eu me acho linda, acho minha pele maravilhosa", afirmou.

A famosa ainda deixou um recado afiado para aqueles que fizeram comentário maldosos. "Teve uma galera uns homens tudo 'tribufu' falando que eu tô velha, que eu tô feia… Ah gente, se liga, presta atenção, posso ta com 57, mas meu senhor, com você não rolava nem um lanchinho no fim da tarde, se enxerga né gente", frisou.