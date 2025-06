Cantora de forró quase se queima com escova que pegou fogo em seu cabelo

Mayara Santana, 36, por pouco não sofreu um acidente com uma escova modeladora enquanto se preparava para seu recente show em Canindé de São Francisco (SE).

O que aconteceu

A cantora de forró penteava o cabelo com uma escova modeladora quando esta de repente pegou fogo. Por sorte, ela percebeu o problema a tempo e se desfez da escova no exato momento em que ela começava a emitir chamas. "Meu Deus! Queimou? Valei-me, meu Pai do Céu!", exclamou, enquanto se dirigia ao espelho para conferir o 'estrago' em seu penteado.

Felizmente, Mayara não se feriu e fez questão de manter a apresentação que estava planejada para a ocasião. "Cantei mesmo depois de o meu cabelo ter pegado fogo", gabou-se ela, na legenda de uma gravação da performance que realizou na cidade sergipana.

Os seguidores da artista elogiaram sua coragem e profissionalismo em não suspender o show, apesar do acontecido. "Foi um susto grande. Mas ela é uma mulher forte. Entrou no palco como se nada tivesse acontecido", observou um internauta, nos comentários do post. "Essa mulher teve uma calmaria. Senhor, que livramento!", exclamou outro. "O talento vai muito além do cabelo queimado", brincou um terceiro.