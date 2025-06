Caio Blat sobre namorar colegas de trabalho: 'É o melhor lugar'

Caio Blat, 45, falou sobre a fama de namorar com colegas de trabalho, ambiente que ele afirmou ser "o melhor lugar" para conhecer alguém e se apaixonar.

O que aconteceu

Blat disse conseguir separar as coisas para focar no trabalho, mas que se permite se apaixonar no ambiente profissional. "Amar, se apaixonar pelas pessoas no trabalho, eu acho que é o melhor lugar... O melhor de tudo é trabalhar juntos, não posso perder isso", declarou em entrevista ao canal do YouTube da apresentadora Fernanda Gentil.

O ator destacou que as colegas por quem se apaixonou e se envolveu mudaram sua vida. "Você trabalhar todo dia com quem ama, ter ideias juntos, fazer planos juntos, realizar... Sempre me apaixonei e me envolvi com pessoas em trabalhos que mudaram minha vida".

Caio Blat está solteira desde o fim do casamento com Luísa Arraes — os dois ficaram juntos por sete anos e mantinham uma relação aberta. Antes, ele se envolveu com famosas como Mariana Ximenes, Preta Gil, Ana Ariel e Maria Ribeiro. Ele é pai de Antônio, da relação com Ana, e Bento, do casamento com Maria.