Bruno Gagliasso expõe sexo com Giovanna Ewbank em ponto turístico da Itália

Bruno Gagliasso, 43, revelou que já transou com Giovanna Ewbank, 38, em uma área turística da Itália durante viagem a dois.

O que aconteceu

Gagliasso contou que estava na Itália com Ewbank para curtir a lua de mel e se aventuraram em público. "A gente fez [sexo] em um lugar muito maravilhoso na Itália, durante o dia... A gente estava de lua de mel", declarou no programa Surubaum, que ele comanda ao lado da esposa.

Ewbank confirmou a aventura, mas disse que o local estava vazio. "Foi em público, na rua, mas estava vazia".

No podcast, Giovanna também disse preferir transar à meia-luz, enquanto Gagliasso prefere no claro. "Gosto com luzes acesas... Com uma mulher dessa eu quero ver tudo", afirmou.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão juntos desde 2010. Eles são pais de Titi, 11, Bless, 10, e Zyan, 3.