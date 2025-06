Após ter foto íntima vazada, Heleninha culpa Raquel em 'Vale Tudo'

Em cenas previstas para o capítulo de amanhã, Heleninha (Paolla Oliveira) culpa Raquel (Taís Araújo) por sua última crise na novela "Vale Tudo" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após ter tido uma crise pela falta de Ivan (Renato Góes) no jantar de Estéban (Caco Ciocler), Heleninha teve fotos em que aparece bêbada vazadas nas redes sociais. A culpada disso tudo é de Odete Roitman (Débora Bloch), que divulgou as fotos da própria filha para atrapalhar o relacionamento de Celina (Malu Galli).

Ao saber das imagens vazadas, a irmã de Afonso (Humberto Carrão) se tranca no quarto. Apenas Ivan consegue entrar no local e falar com a namorada.

O funcionário da TCA apoia Heleninha. "É um absurdo terem publicado aquela foto", diz ele. "Eu tô bem. Sabia? Estranhamente até eu tô bem", responde ela.

A ex-mulher de Marco Aurélio (Alexandre Nero) afirma que teve a crise por ciúme de Raquel. "Eu construí uma história na minha cabeça. Eu tinha tido um sonho que você terminava comigo, que tinha voltado com a Raquel... Aí, na hora que você sumiu, o sonho virou premonição", confessa.

Ivan garante que não tem mais nada com a cozinheira. "Heleninha, a minha história com a Raquel acabou. Hoje em dia, o único lugar onde ela sobrevive é dentro da sua cabeça", afirma o protagonista.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.