Após fazer sexo com Davi, Leo revela o maior segredo de 'Dona de Mim'

Nos próximos capítulos da novela "Dona de Mim" (Globo), Leo (Clara Moneke) faz sexo com Davi (Rafa Vitti) pela primeira vez.

O que vai acontecer

O casal transa pela primeira vez no sofá do apartamento de Ayla (Bel Lima). "Você é a namorada mais linda, mais incrível, mais maravilhosa! Mais gostosa, perfeita, divina... Eu te amo", diz o namorado após o sexo.

Após ouvir a declaração do filho de Abel (Tony Ramos), Leo revela todo seu passado. "Estou te contando tudo isso porque ainda não sei se estou pronta pra amar alguém de novo. Não sei mais dizer eu te amo, Davi. Mas preciso dizer que a sua sensibilidade, sua poesia, me faz ver que eu ainda tenho algo especial dentro de mim. Do seu lado eu lembro o que é ser feliz sem medo. Obrigada", confidencia.

Depois disso, ele pede para morar com a babá. "Então... Por que a gente não mora junto?", questiona.

