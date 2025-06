Apelido de 'LinkeDisney' tem seu lado positivo, diz diretor do LinkedIn

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: O outro lado do 'LinkeDisney'; Nem todo mundo é Open to Work; O que querem os recrutadores no LinkedIn?; De jogos a coach virtual: os segredos do LinkedIn)

Os 85 milhões de brasileiros com conta no LinkedIn representam mais de 7% do total de usuários, que somam 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo. A grande presença faz do Brasil o terceiro maior mercado da rede social profissional da Microsoft.

Com tanta gente do país por lá, já é possível identificar uma diferença no comportamento do brasileiro para os de outros lugares, conta Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para América Latina e África, em entrevista a Deu Tilt, podcast do UOL para humanos por trás das máquinas.

Craques em interações sociais -e em memes-, os brasileiros deram ao LinkedIn a alcunha de "LinkeDisney", dada a profusão de posts exaltando experiências profissionais como se o trabalho fosse cercado por magia e diversão. O que Beck acha do apelido? "Acho que a discussão do LinkeDisney é válida."

A parte positiva do apelido é que existe a preocupação para as conversas serem mais profundas e a rede não ser usada só pelas grandes conquistas. 'Fui promovido. Nossa, olha como eu sou bom', essa autopromoção que tem uma conexão negativa, como você falou do LinkeDisney. Mas também tem muita gente que escreve suas agruras, seus problemas, como se fosse um lugar de desabafo profissional. Tem de tudo.

Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para América Latina e África

Para o executivo, a presença de pessoas em estágios diferentes na carreira é o que provoca esse tipo de publicação. O desconforto de alguns, acrescenta, é o que faz novas conversas surgirem na rede.

Essa discussão é importante porque aumenta o interesse das pessoas em conversas mais produtivas e mais profundas. As carreiras normalmente não são lineares, elas vão e voltam, você faz uma mudança lateral, você vai pra trás, você perde o emprego. Essas são as conversas que geram mais engajamento, discussões e aprofundamento

Milton Beck

Gen Z em busca de um emprego

Outra característica importante dos brasileiros no LinkedIn é a forte presença da Geração Z. Ainda que estejam em outras redes sociais, esses jovens têm uma conexão diferente com o mercado de trabalho.

Dentro dos 85 milhões de usuários [brasileiros] que tem no LinkedIn, a proporção da Geração Z é maior do que na população brasileira. A geração Z é muita ativa

Milton Beck

Para o diretor, em geral, um dos fortes atrativos do LinkedIn para os usuários é a possibilidade de serem vistos. Para aqueles que estão em início de carreira, torna-se mais importante usar a rede para construir networking e mostrar habilidades profissionais.

O LinkedIn não é uma rede social qualquer. Ele tem o objetivo fazer as pessoas desenvolverem suas carreiras, serem mais produtivas e conseguirem otimizar seu desenvolvimento profissional

Milton Beck

Diariamente, os brasileiros criam 10 mil novos perfis no LinkedIn. Outra coisa que o usuário do Brasil gosta é ser cortejado.

O brasileiro gosta de interagir, de ser acessado por recrutadores. Aqui as pessoas se sentem valorizadas quando procuradas

Milton Beck

Só 20% estão no LinkedIn buscando emprego

Talvez 20% dos 85 milhões de usuários estejam ativamente buscando emprego

Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn para América Latina e África

E o que fazem os outros milhões de brasileiros na maior rede social profissional do mundo? É o que o executivo conta em detalhes a Deu Tilt.

Ele fala ainda como o site se diferencia do TikTok. "Muita coisa do tiktok não cabe no linkedin", diz Beck

Habilidade com IA é a mais buscada por empregadores no LinkedIn

O LinkedIn deixou há tempos de ser uma rede social para depositar o currículo e virou uma plataforma varrida por recrutadores atrás de talentos profissionais. Mas o que eles mais buscam hoje em dia?

Apesar de as pessoas acharem que é um hype, 'ah, agora tudo virou inteligência artificial', isso não é um hype. Na nossa visão, é uma coisa que veio para ficar e vai mudar muito a forma como as pessoas trabalham

Milton Beck

Papai Noel, coach virtual e ghostwriter de CEO: os segredos do LinkedIn

Pedir aumento de salário, demitir alguém, solicitar uma folga no pior dia possível. Todo mundo já enfrentou situações delicadas no trabalho. Para ajudar trabalhadores a se preparar para elas, o LinkedIn criou um coach virtual. É uma inteligência artificial com quem os usuários podem treinar antes de terem de encarar o desafio profissional, conta o diretor do LinkedIn. Por lá, há mais de 200 pessoas que trabalham como Papai Noel, ghostwriters de CEO e até jogos.

