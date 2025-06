Andressa Urach faz cirurgia para mudar a cor dos olhos; veja antes e depois

Andressa Urach, 37, realizou uma cirurgia na França para mudar a cor dos olhos.

O que aconteceu

A influenciadora está em Nice, litoral sul da França, e contou que passou pelo procedimento estético como ceratopigmentação, para deixar os olhos azuis. "Realizei um sonho de infância", comemorou.

Andressa disse que o pós-operatório tem sido tranquilo. "Já saí da clínica no mesmo dia e estou seguindo todas as orientações médicas. Estou usando colírios antibióticos e anti-inflamatórios, evito pegar peso, vento forte ou me expor demais à luz. Também uso óculos escuros com proteção UV para proteger bem os olhos. Estou me cuidando direitinho porque quero garantir o melhor resultado possível".