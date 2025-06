Thaila Ayala diz não permitir que sua filha sente no colo do avô

Thaila Ayala, 39, disse não permitir que sua filha, Tereza, 2, sente no colo dos avôs devido a um trauma pessoal da infância.

O que aconteceu

Ayala revelou ter sido abusada quando era criança. "Sofri muitos abusos na minha infância, de quando tinha 3, 4 anos... Isso [hoje] está resolvido de uma certa forma, mas volta [nos cuidados] com a minha filha", iniciou durante participação no videocast O Grande Surto, comandado por Fernanda Paes Leme.

Atriz disse que esse trauma a faz ter cuidados redobrados com a filha na presença masculina, mesmo que sejam seus parentes. "Já falei para minha cunhado que não quero que minha filha sente no colo do avô. Meu marido olhou assim e [falou] 'oi?'... Mas porque eu sofri isso e não tem nada a ver com minha filha. Então por mais que isso [o abuso que eu sofri] esteja de alguma forma resolvido, reorganizado, isso volta em algumas coisas na minha filha e fico atenta para cuidar, tentar proteger até meu alcance, mas não passar o trauma para ela".

Fernanda Paes Leme disse compreender Thaila porque ela também foi abusada e tem essa mesma precaução com a filha, Pilar, 1. "Eu estou vivendo momentos em que isso está cada vez mais latente, que eu preciso tratar de uma forma muito profunda e dolorosa, em que falo para o Victor [Sampaio, pai da Pilar] 'não faz assim, não pega desse jeito'".

Paes Leme ressaltou que pediu ao ex-marido para não dividir casa com outro homem. "Eu combinei com o Victor, após a separação, de ele não dividir o apartamento com nenhum amigo, porque minha filha não vai frequentar o apartamento se ele dividir com algum homem".

Thaila Ayala é mãe de Francisco, 3, e Tereza, do casamento com o ator Renato Góes, 38.