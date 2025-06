Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 24 a 28/6

Anita e Topete interagem no programa de TV. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Terça-feira, 24 de junho

Teresa dá conselhos a Lígia sobre como reconquistar Raimundo. Maristela discute com Basílio e afirma que não perderá sua fábrica. Topete interage com Anita em seu programa de TV. Lígia canta para Raimundo. Maristela procura Bia.

Quarta-feira, 25 de junho

Clarice confronta Maristela. Beto e Beatriz iniciam a montagem de seu filme. Chega o dia do casamento de Glorinha e Ulisses. A bolsa de Iolanda se rompe. Ana Maria e Arlete conhecem o bebê de Iolanda. Ulisses se emociona ao conhecer o filho. Beatriz convida Basílio para ser padrinho de seu casamento com Beto. Celeste se emociona com a carta que recebe de Bia. O bebê de Celeste e Edu nasce.

Quinta-feira, 26 de junho

O resumo do penúltimo capítulo não será divulgado.

Sexta-feira, 27 de junho

O resumo do último capítulo não será divulgado.

Sábado, 28 de junho

Reapresentação do último capítulo.