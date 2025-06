Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 24/6 a 5/7

Caco se torna um possível doador para o bebê que Ayla deseja. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Dona de Mim" (Globo) logo abaixo:

Terça-feira, 24 de junho

Vanderson despista Jaques. Filipa e Abel se beijam. Davi lê mais um poema de Samuel para Leo, e os dois ficam juntos. Ayla conhece Maitê, que a incentiva a engravidar mesmo sem o consentimento de Gisele. Leo conta para Davi a história de Sophya. Davi convence Leo a morar com ele. Ayla conhece Caco, um possível doador para o bebê que deseja ter. Yara se insinua para Manuel, e Jussara não gosta. Yara desconfia do namoro entre Davi e Leo. Ayla faz uma tentativa de inseminação caseira com Caco. Vanderson tem alta do hospital e pede para ficar na casa de Jaques. Leo encontra o caderno de poesias de Samuel.

Quarta-feira, 25 de junho

Leo disfarça quando Sofia a chama. Jaques abriga Vanderson em sua casa, e Tânia se incomoda. Davi pede um novo poema a Samuel, que se irrita com o irmão. Leo se aconselha com Filipa sobre sua ilusão com Davi. Sem saber que Vanderson não perdeu a memória, Jaques pede que o homem finja ser o pai de Sofia. Leo confronta Samuel sobre seus poemas, e o rapaz não consegue confessar seu amor. Vanderson lembra de quando Ellen negou sua gravidez a ele. Leo termina com Davi. Gisele estranha o comportamento de Ayla. Davi e Samuel brigam, e Abel tenta apartar os dois.

Quinta-feira, 26 de junho

Abel repreende os filhos, e Ayla tenta acalmar os irmãos. Samuel questiona Ricardo sobre a auditoria fiscal da fábrica. Sofia faz um desenho de seus dois pais, e Leo se preocupa. Vanderson vai com Jaques até a sala de Abel, cobrar a paternidade biológica de Sofia. Ryan consegue sua liberdade, e Lucas pede que Danilo vá com ele buscar o irmão. Vanderson revela que jamais perdeu a memória, e pressiona Jaques por dinheiro. Abel confidencia para Leo seu medo de perder Sofia. Samuel questiona Patrícia, que alerta Ricardo sobre o esquema de sonegação. Gisele aconselha Davi a lutar por Leo. Samuel vê Vanderson rondando a escola de Sofia.

Sexta-feira, 27 de junho

Samuel e Leo enfrentam Vanderson e acionam a polícia, e o rapaz acaba fugindo. Davi vê Leo com Samuel e desabafa com Gisele e Ayla. Samuel conta a Abel sobre Vanderson, e Filipa aconselha o marido a pressioná-lo. Abel anuncia a Jaques que entrou com uma medida protetiva contra Vanderson. Leo procura Davi, que afirma que jamais amará de novo. Kami repreende Lucas por prometer levar Dedé para buscar Ryan. Danilo e Pam se beijam. Adriano e Marlon recebem uma punição por transmitir um vídeo da ação policial sem autorização. Alan avisa a Jussara sobre a detenção de Marlon. Vanderson revela a Tânia que Jaques o paga para segui-la. Vanderson decide invadir a mansão dos Boaz.

Sábado, 28 de junho

Vanderson diz a Tânia que deseja conhecer Sofia para entender por que Ellen o deixou. Patrícia aconselha Jaques a ficar de olho em Samuel. Isabela avisa a Filipa que Nina está sumida. Vanderson perambula pela mata próxima à mansão, e é rendido por Nina. Abel diz a Ricardo que Rebeca cuidará do caso de Sofia. Nina invade o quarto de Sofia, e Leo se assusta. Filipa abraça Nina. Jussara pede que Alan entregue um prato de comida a Marlon. Samuel mostra a foto de Vanderson para Nina, que reconhece o homem que estava próximo à mansão. Todos se preparam para a festa junina do bairro. Yuri consegue adiantar a soltura de Ryan. Saldanha e Rebeca procuram Vanderson.

Segunda-feira, 30 de junho

Jaques desconfia da intenção de Abel ao contratar Rebeca e dispensar Ricardo no caso de Vanderson. Alan mantém a detenção de Marlon e Adriano. Ryan deixa a prisão com Yuri. Kami espera por Marlon na festa junina. Jaques afirma que Abel não confia mais em Ricardo. Nina observa Filipa com Sofia. Lucas beija Dara. Filipa decide fazer uma festa de boas-vindas para Nina. Tânia confronta Jaques por contratar Vanderson para segui-la. Ryan surge no meio da festa junina, e todos se surpreendem. Kami tenta falar com Marlon. Fabiana pede que Ryan limpe o salão. Lucas encontra Ryan. Kami pede para conversar com Ryan.

Terça-feira, 1º de julho

Kami afirma a Ryan que não quer se reaproximar dele. Rosa se surpreende com a defesa que Jaques faz de Vanderson. Jaques provoca Sofia, e Leo o ataca. Samuel aprova a atitude de Leo. Nina disfarça sua ligação com Deco. Leo encontra um novo poema de Samuel e o questiona sobre seus sentimentos. Rosa pede que Abel e Jaques parem de brigar. Davi promove uma festa na casa de Ayla e Gisele, sem o consentimento do casal. Marlon e Adriano são liberados da detenção. Jaques propõe que Danilo seja o motorista de Rosa. Dedé conta a Marlon que conheceu Ryan. Leo confessa a Stephany que acredita que Samuel goste dela. Abel descobre que Vanderson está movendo uma ação pelo reconhecimento da paternidade de Sofia.

Quarta-feira, 2 de julho

Abel confronta Jaques sobre o processo movido por Vanderson. Nina conversa sobre o comportamento de Filipa. Lúcio rouba Danilo, que pede ajuda a Marlon. Filipa acompanha Rosa à consulta com Letícia. Deco ameaça Nina. Abel confessa para Rebeca que registrou Sofia sabendo que não era seu pai biológico, e Jaques grava o depoimento do irmão. Danilo comenta com Pam que pensa em aceitar a proposta de Jaques. Leo e Samuel seguem Vanderson, e acabam discutindo. Marlon leva Dedé para encontrar Ryan. Dedé chama Marlon de pai na frente de Ryan.

Quinta-feira, 3 de julho

Marlon reforça com Dedé que é seu tio. Ryan agradece a ajuda de Marlon. Danilo pede para ser contratado novamente por Abel, como motorista de Rosa. Ryan corta o cabelo de Dedé, e Fabiana se preocupa com a reação de Kami. Nina aceita ir à praia com Rosa e Danilo, e Filipa se surpreende. Kami repreende Ryan por cortar o cabelo de Dedé. Ayla apoia Davi junto a Samuel. Adriano decide filmar mais uma ocorrência policial, e Marlon não gosta. Nina furta um item na praia, e Danilo a ajuda. Filipa e Nina discutem. Davi sai com Letty e Thelma, e acaba as levando para a mansão dos Boaz.

Sexta-feira, 4 de julho

Davi pede que Letty e Thelma fiquem em silêncio para não serem percebidas na mansão. Leo vê Nina se tatuando. Kami confronta Marlon por conta do corte de cabelo de Dedé. Patrícia agride Vanderson, e Ricardo gosta. Filipa sugere que Nina lhe faça uma tatuagem. Samuel revela a Abel que descobriu que Patrícia é irmã de Ricardo. Rebeca anuncia que a audiência sobre a paternidade de Sofia foi marcada. Abel pede que Samuel descubra se Jaques desvia dinheiro da Boaz. Danilo passa informações da mansão para Jaques. Kami recebe uma carta de Ryan. Vanderson conhece Sofia.

Sábado, 5 de julho

Leo pede que Vanderson se afaste de Sofia. Abel e Sofia fazem o teste de DNA. Sofia diz a Leo que está com medo de ir para a escola, e pede para ficar com Rosa. Filipa sugere que Sofia faça terapia, e pede que Danilo a leve. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação na mansão. Niina confronta Danilo sobre Filipa. Abel faz uma proposta para Vanderson na frente de Jaques. Marlon pede que Adriano não o filme. Nina conversa com Denise sobre Filipa. Filipa recebe as amigas de Nina na mansão, e se preocupa com o sumiço da filha. Dedé vai com Kami visitar Ryan no salão. Danilo ajuda Filipa a procurar por Nina. Stephany, Peter, Dara, Jeff e Ivy avistam Nina.