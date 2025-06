'Por Amor' derrota 'Laços de Família' e ganha reprise; veja quando estreia

A novela "Por Amor", sucesso de Manoel Carlos exibido originalmente em 1997, está de volta. A trama foi a vencedora da primeira edição da Batalha de Novelas, promovida pelo canal Globoplay Novelas.

O que aconteceu

"Por Amor" retorna às telas a partir do dia 7 de julho. Com 56,85% dos votos na enquete realizada pelo gshow, Por Amor superou outra obra icônica do autor, "Laços de Família". A disputa fez parte da chamada Batalha de Helenas, que homenageia personagens centrais do universo de Manoel Carlos.

Folhetim será exibido de segunda a sábado, às 11h15, com reprise às 19h25, no canal Globoplay Novelas. Além da transmissão linear, todos os capítulos também estarão disponíveis para os assinantes da plataforma Globoplay, facilitando o acesso para quem quiser maratonar.

Votação foi aberta no dia 20 de maio, atendendo ao pedido dos fãs. A ideia da faixa é colocar em confronto duas novelas com algo em comum, seja o autor, o cenário ou o tema. No caso desta edição, o elo entre as tramas foi a personagem Helena, interpretada por atrizes diferentes, mas sempre símbolo de força e drama.

Helena (Regina Duarte) em 'Por Amor' e Helena (Vera Fischer) e Miguel (Tony Ramos) em 'Laços de Família' Imagem: Divulgação/Globo

Relembre a história de "Por Amor"

Por Amor começa em Veneza, mas grande parte da história se passa no Rio de Janeiro. A trama gira em torno de Helena (Regina Duarte) e sua filha Maria Eduarda (Gabriela Duarte). Ambas engravidam ao mesmo tempo, mas o destino das crianças muda tudo.

No dia do parto, o bebê de Maria Eduarda nasce morto. Em um gesto extremo e movida pelo instinto materno, Helena troca o próprio filho saudável pelo natimorto da filha, sem contar a verdade a ninguém.

Carolina Ferraz, Eduardo Moscovis e Viviane Pasmanter em 'Por Amor' Imagem: Reprodução/Instagram/carolinaferrazoficial

A novela marcou o público ao explorar até onde vai o amor de uma mãe. A pergunta lançada na divulgação original - "o que você seria capaz de fazer por amor?" - resume o dilema ético e emocional vivido pelos personagens.

Além de Regina Duarte e Gabriela Duarte, o elenco conta com grandes nomes. Antonio Fagundes, Fábio Assunção, Susana Vieira, Vivianne Pasmanter, Carlos Eduardo Dolabella, Eduardo Moscovis e Paulo José estão entre eles.