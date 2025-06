Talira e Rafa recebem Esferas do Poder no Quebra-Power do Power Couple

Talira e Rafa ganharam as Esferas do Poder do oitavo Quebra-Power do Power Couple 2025 (Record). A dinâmica será exibida na edição de hoje.

O que aconteceu

Na dinâmica da semana, os participantes tinham de escolher quem era a dupla que deveria "ser lançada fora do jogo".

Cada casal indicava outro casal na dinâmica. Quando indicasse, a dupla precisaria falar sobre o casal escolhido, que responderia.

Cada dupla também começava a dinâmica com R$ 10 mil. Dessa vez, as Esferas do Poder seriam decididas por sorteio.

Talira e Rafa ganharam os poderes. Na formação da próxima DR, eles deverão escolher entre um dos dois poderes, que só serão revelados na quarta-feira.

Além disso, eles também precisaram tirar todo o prêmio da dinâmica de um casal e reduzir pela metade o de três. Eles zeraram o saldo de Nat e Eike e reduziram pela metade o de Dhomini e Adriana, Victor e Rayanne e Cris e Kadu.