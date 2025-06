O que vai acontecer na última semana da novela 'Garota do Momento'?

Garota do Momento, novela das 6 da Globo, exibe seu último capítulo nesta semana, na sexta-feira, DIA 27 de junho. A emissora já divulgou os resumos com o que vai acontecer na trama no site oficial da produção - porém, só até o episódio de quarta-feira, 25.

Em relação ao final, há diversos desfechos que são esperados.

Confira abaixo o que deve acontecer nos episódios que antecedem o último capítulo de Garota do Momento, conforme consta no site Gshow.

Segunda-feira, 23

- Zélia se empenha em tirar uma confissão de Juliano.

- Juliano descobre a escuta.

- Bia chega à fábrica.

- Vera aconselha Lígia a se declarar para Raimundo.

- O delegado ouve fita gravada.

Terça-feira, 24

- Teresa dá conselhos a Lígia sobre como reconquistar Raimundo.

- Maristela discute com Basílio e afirma que não perderá sua fábrica.

- Topete interage com Anita em seu programa de TV.

- Lígia canta para Raimundo.

- Maristela procura Bia.

Quarta-feira, 25

- Clarice confronta Maristela.

- Beto e Beatriz iniciam a montagem de seu filme.

- Chega o dia do casamento de Glorinha e Ulisses.

- A bolsa de Iolanda se rompe.

- Ana Maria e Arlete conhecem o bebê de Iolanda.

- Ulisses se emociona ao conhecer o filho.

- Beatriz convida Basílio para ser padrinho de seu casamento com Beto.

- Celeste se emociona com a carta que recebe de Bia.

- O bebê de Celeste e Edu nasce.