Sujos: maridos mergulham em poça de lama para cumprir 9ª Prova dos Homens

A nona Prova dos Homens foi exibida na edição de hoje do Power Couple 2025 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como foi a disputa

Na prova, as esposas precisavam apostar se os maridos conseguiriam identificar como elas costumam lidar com situações do dia a dia, dentro da rotina do casal. As perguntas eram relacionadas a momentos como borda de pizza e uso de fones de ouvido ou headset.

Antes da prova, as mulheres precisaram escolher uma opção para cada ficha de situações. As respostas da esposa formaram o gabarito da prova.

O desafio misturava agilidade e lama. Os maridos precisavam se deslocar com um carrinho acionado por uma alavanca até uma piscina de lama para encontrar 8 pepitas.

Após a coleta de todos os objetos, eles precisavam limpá-las e usá-las para responder corretamente as perguntas. De oito questões, eles precisavam acertar a resposta de sete,

Além de responder ao menos sete questões corretamente, os maridos precisavam cumprir a prova em até sete minutos.

Pessina e Victor conseguiram concluir a prova, acertando ao menos sete respostas. Os demais terminaram a parte das pedras, mas erraram mais de uma questão.