No Rio, James Gunn exalta 'química eletrizante' de atores em 'Superman'

Do UOL, no Rio de Janeiro

James Gunn veio ao Rio de Janeiro para a divulgação de "Superman", que estreia em 10 de julho. Ao lado dos protagonistas David Corenswet e Rachel Brosnahan, o diretor comentou hoje sobre os bastidores da produção e a química do casal principal.

O que aconteceu

Os intérpretes de Clark Kent e Lois Lane e o diretor se reuniram em um casarão de Santa Teresa para conversar com a imprensa. O local, geralmente usado para casamentos ou gravações, proporcionou uma vista panorâmica da cidade. "É incrível", disse David ao observar a Baía de Guanabara.

Essa é uma das vistas mais bonitas da Terra, não é? Essa cidade é tão linda. Nunca estive aqui. Só estive em São Paulo, então está sendo maravilhoso.

James Gunn

Sobre o lançamento, o diretor contou por que decidiu começar o novo momento do universo DC com 'Superman'. "Já tinha começado a escrever o Superman antes mesmo de ser contratado pela DC. A mudança foi que, inicialmente, iríamos filmar 'Peacemaker' e depois eu cuidaria do Superman. Mas eu sabia que precisávamos de algo que servisse como pilar para o novo universo DC — e o Superman é um super-herói original. Achei que ele seria perfeito para ser o centro desse novo começo."

Demorou um tempo até que eu encontrasse o ritmo do que eu achava que esse Superman poderia ser -- algo interessante, que não fosse só uma repetição do que já foi feito, mas que ao mesmo tempo fosse fiel ao personagem e à história dele. Acho que o verdadeiro desafio foi esse equilíbrio: encontrar a novidade, aquilo que me empolgava (e, com sorte, empolgaria o público também), e ao mesmo tempo ser fiel a quem o Superman é e aos seus valores

James Gunn

Essa versão do Superman foca mais em seu lado humano, acredita David Corenswet. "Quando comecei a ler o roteiro, logo nas primeiras páginas ele aparece na situação mais vulnerável que se pode imaginar: sangrando. Ele precisa de ajuda naquele momento, precisa ser resgatado. Então, começar por aí foi algo muito empolgante. Começar assim e, a partir disso, ver sua força, sua confiança, sua capacidade de aparecer e salvar o dia — construir isso passo a passo. Foi um ótimo jeito de começar. Foi inesperado e realmente empolgante"

A química entre os atores virou assunto da conversa entre os três. "A primeira cena que vimos desse roteiro foi uma entrevista longa entre Lois e Clark. Eu adoro essa cena porque ela mostra tantas facetas, não só dos personagens, mas também do relacionamento deles. Em apenas dez minutos, dá pra ver a ternura, a paixão que eles têm um pelo outro e também por seus pontos de vista sobre o mundo", lembra Rachel Brosnahan

O diretor afirmou que os dois têm uma "química eletrizante" e citou a mesma cena. "Vocês já chegaram com essa química. É difícil explicar. Já trabalhei com outros casais românticos na tela que simplesmente não tinham isso? Era como eletricidade"

Vocês já eram ótimos individualmente, mas juntos era realmente algo químico. Foi incrível ver a Rachel como Lois deixando o Superman sem chão. Foi naquele momento que eu pensei: 'Meu Deus, agora entendo por que o homem mais poderoso do mundo está apaixonado por essa mulher'

James Gunn

David Corenswet, Rachel Brosnahan e James Gunn na coletiva de imprensa do filme "Superman" Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Ainda hoje, os três participam de um evento com fãs no Cine Odeon, no centro do Rio. A cenografia do espaço foi adaptada para remeter ao universo do filme.

A nova produção explora a jornada do personagem para equilibrar sua herança kryptoniana com sua criação humana. A história acompanha um Clark Kent mais jovem, logo após deixar Smallville, e seus primeiros dias como repórter em Metrópolis. Paralelamente, ele começa a atuar como Superman.

O filme "Superman", dirigido por James Gunn, estreia em 10 de julho, mas tem sessões de pré-estreia no Brasil a partir do dia 8.