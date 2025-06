Namorada apoia Murilo Huff e cita Marília Mendonça: 'Estaria orgulhosa'

Gabriela Versiani, 26, manifestou seu apoio ao namorado, Murilo Huff, 29, no processo que ele move pela guarda unilateral do filho, Leo, 5.

O que aconteceu

A modelo deixou claro que está do lado do cantor na batalha judicial. "Você é um ser humano admirável, amor! Nunca deixe que ninguém te faça duvidar disso. Eu, sua família e seus amigos estamos com você. E seu filho, lá na frente, vai se orgulhar muito de tudo isso, não tenho dúvidas", escreveu ela, nos stories de seu Instagram.

Gabriela considera que a saudosa Marília Mendonça (1995-2021) estaria orgulhosa da atitude de Murilo. "Eu não sou mãe ainda, mas, como mulher e como alguém que tem um amor incondicional pelo Léo, acredito que a Marília esteja orgulhosa lá de cima de te ver enfrentando tudo isso pelo bem maior de vocês. Eu te amo e tenho muito orgulho do pai incrível que você é. Deus sabe de tudo, e isso que importa. Ele está com você!"

O processo de Murilo Huff pedindo a guarda total do filho foi instaurado em 11 de junho e corre em segredo de Justiça. A ação, inclusive, consta com pedido de tutela provisória da criança.

Atualmente, a criança reside com a avó materna, Ruth Moreira, 56, que tem guarda compartilhada com Murilo. "Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo. Nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente, não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça, mas a verdade prevalecerá", declarou o músico, ao comentar o caso em suas redes sociais.