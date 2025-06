Na cozinha, roupa e pele: 5 utilidades do bicarbonato de sódio no dia a dia

O bicarbonato de sódio é um dos produtos mais queridos para se ter em casa. Versátil, é popular por sua alcalinidade (capacidade de neutralizar ácidos) e por suas funções sanitizantes (que desinfetam). Mas você sabe tudo o que dá para fazer com ele? Confira abaixo.

O que é o bicarbonato de sódio

O composto é derivado da dissolução do gás carbônico (CO2) da atmosfera na água. Ele pertence à classe dos sais inorgânicos, compostos que contêm um cátion metálico e um ânion. Através da sua representação, NaHCO3, identifica-se o íon bicarbonato (ou hidrogenocarbonato, HCO3-) com propriedades alcalinas.

Nas condições ambientes, o bicarbonato é um sólido cristalino. No comércio, geralmente é encontrado como um pó finíssimo e branco. Os comprados em supermercados podem conter grau de pureza inferior a 95% e granulometria maior (ou seja, ser um pouco mais espesso).

Onde o bicarbonato de sódio é usado

1. Na cozinha

Na culinária ele pode ser usado como substituto do fermento biológico em bolos e biscoitos. Neste caso, o processo é chamado de "fermentação química".

Para ter um bolo fofinho, por exemplo, o truque é adicionar uma colher pequena de bicarbonato de sódio. Quando aquecida a temperaturas acima de 50°C, a substância libera dióxido de carbono (CO2), o que deixa o alimento mais aerado. A mesma técnica pode ser usada em biscoitos.

Imagem: Léo Avesani

O bicarbonato também influencia na textura de alguns alimentos, diminuindo o tempo de cozimento (no caso do feijão, por exemplo).

Outra dica é usá-lo para reduzir a ação de pesticidas em frutas. Um estudo da American Chemical Society aplicou dois pesticidas --tiabendazol e fosmete-- em maçãs orgânicas. Depois de higienizadas com imersão em uma solução de água com 1% de bicarbonato de sódio por 15 minutos, as maçãs tiveram redução de 80% no tiabendazol e 96% no fosmete.

2. Na lavanderia

Devido às propriedades alcalinas, o bicarbonato de sódio é ótimo para tirar manchas.

Ele possui boa ação antisséptica (degradando ou inibindo a proliferação de micro-organismos) e é indicado em receitas caseiras para limpeza de superfícies e pisos.

O composto também auxilia na remoção de manchas sensíveis a variações de pH, como aquelas provocadas por corantes

3. Em incêndios

Uma combustão é o nome dado para definir uma reação química que ocorre entre um combustível (seja ele líquido, sólido ou gasoso) e um comburente (que na maioria das vezes é um gás com oxigênio).

É possível combater uma combustão de duas formas: com a redução da temperatura e/ou com a redução de oxigênio. A maioria dos extintores foca no segundo caso e, para isso, utiliza gás carbônico (CO2) pressurizado, originado da reação envolvendo bicarbonato de sódio no estado aquoso, liberando o gás carbônico.

A reação química, porém, é esperada em extintores de incêndio certificados e não deve ser provocada sem orientação.

4. Na indústria farmacêutica

Um dos usos do composto na indústria farmacêutica é em antiácidos estomacais, que aliviam a sensação de azia por meio de comprimidos efervescentes.

No estômago, o íon HCO3- reage com o ácido gástrico, formando CO2 gasoso.

5. Na indústria de cosméticos e cuidados pessoais

O bicarbonato de sódio também funciona em cremes dentais branqueadores e em outros produtos da categoria de cuidados pessoais, como talcos e desodorantes.

Isso porque neutraliza odores, ao invés de apenas mascará-los. Na geladeira, por exemplo, você pode manter um pouco de bicarbonato em um pote aberto para acabar com o mau cheiro.

Ainda no campo dos cosméticos, o bicarbonato pode permitir a esfoliação leve da pele, removendo células mortas.

Fontes: Pablyana Rodrigues, professora do departamento de química orgânica e inorgânica da UFC (Universidade Federal do Ceará), e Jaqueline Senra, professora do departamento de química geral e inorgânica do Instituto de Química da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

*Com conteúdo publicado em 27 de setembro de 2021.