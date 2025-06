Murilo Huff vai à Justiça e pede guarda total do filho com Marília Mendonça

Murilo Huff, 29, entrou na Justiça para obter a guarda total do filho Leo, 5, fruto do relacionamento com Marília Mendonça (1995-2021). A informação foi dada pelo Portal Leo Dias e confirmado por Splash.

O que aconteceu

Léo Huff mora com Ruth Moreira, a mãe de Marília Mendonça, em Goiânia (GO), desde a morte da cantora — em novembro de 2021. O cantor visita o menino com frequência, não permitindo, por exemplo, que sua agenda de shows tenha mais de dez eventos seguidos para não ficar longe do garoto.

Em contato com Splash, a equipe de Murilo informou que o desejo do artista é ficar ainda mais próximo do garoto. "A única informação que o Murilo tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto".

O artista, inclusive, reforçou no contato com a reportagem que não impedirá a criança de conviver com os familiares de Marília Mendonça. "Isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes."

Murilo Huff e o filho, Léo, combinam pijama Imagem: Reprodução/Instagram

Robson Cunha, advogado da família de Marília Mendonça, informou para Splash que a preocupação em questão é sobre a qualidade de vida de Léo. "Reforçamos ainda que a única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento."

Dona Ruth, segundo manifestação do advogado, confia que à Justiça irá decidir o melhor pelo futuro da criança. "Lembrem- se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos à todos a responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo."

O processo de Murilo Huff pedindo a guarda total do filho foi instaurado em 11 de junho e corre em segredo de Justiça. A ação, inclusive, consta com pedido de tutela provisória da criança.