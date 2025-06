Lucas Lima explica vídeo polêmico evitando fã: 'Estava podre de bêbada'

Lucas Lima, ex-marido de Sandy, esclareceu a polêmica em torno de um vídeo que viralizou nas redes sociais.

O que aconteceu

Nas imagens, o músico aparece evitando contato físico com uma fã, o que gerou críticas nas redes sociais. Alguns internautas chegaram a acusá-lo de se negar a dar um beijo e até mesmo de fugir de um abraço. Durante a abordagem, a mulher se aproxima dizendo: "Eu não quero foto, eu só quero uma coisa. Vem cá". Em seguida, a moça tentou abraçar o músico, que recuou.

Após a repercussão, Lucas comentou o episódio em uma postagem. Segundo ele, a fã estava alcoolizada e teve uma abordagem agressiva.