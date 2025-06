Juhak fora de The Boyz: as empresas falham em proteger seus artistas?

Na última semana, Haknyeon foi afastado das atividades do grupo The Boyz e gerou estranhamento nos deobis, fãs do grupo. Dias depois, a empresa deles, One Hundred Entertainment, comunicou o fim do contrato com o artista, alegando que ambos concordaram com a saída dele, por conta de assuntos "privados".

Horas depois foi publicado que Haknyeon foi visto em um bar com amigos e uma ex-atriz e influencer japonesa de filmes adultos, o que gerou diversas especulações sobre prostituição. Na Coreia do Sul, a prostituição é crime passível de prisão. O artista soltou uma nota anunciando que tudo era mentira, que ele tinha apenas saído com amigos e a influencer estava na roda.

Juhak —como é conhecido pelos fãs— foi além: disse que não concordou com a empresa sobre a rescisão do contrato e citou a falta de apoio e comprometimento da própria em proteger um artista com contrato assinado. Ele afirmou que não se envolveu em atividades ilegais e que tomará medidas legais para proteger sua reputação.

A One Hundred exigiu uma multa de 2 bilhões de wons ao artista, cerca de R$ 8 milhões, e respondeu dizendo que tem provas que a fizeram tomar a decisão de finalizar o contrato.

Na carta que escreveu, Juhak questionou: "É realmente esse o papel de uma agência, que deveria proteger seu artista, expulsar unilateralmente um integrante do time apenas por ter participado de um encontro privado com uma pessoa conhecida e pressioná-lo a encerrar o contrato sob ameaça de uma multa superior a 2 bilhões de won?"

Essa briga, que está só no começo, não é a primeira nem a última que acontece no K-pop, onde os idols não possuem nenhuma proteção e são tirados de circulação —e dos grupos— sob diversas acusações de relacionamentos, bullying, idas a boates e até mesmo ao fumarem cigarros.

Sem direitos e com muitas restrições nos contratos, os idols são facilmente descartados em prol de uma proteção de imagem bastante discutível. Se a empresa não defende seus artistas, quem afinal de contas está sendo protegido? Vale lembrar que Kevin Moon, também do The Boyz, já falou que os idols deveriam ter um sindicato.

Livro da semana: "A Inconveniente Loja de Conveniência"

Em passagem recente pelo Brasil, o autor Kim Ho-yeon, dos best-sellers "Uma Inconveniente Loja de Conveniências 1 e 2", conversou com o Splash sobre como foi construir personagens e um universo que vendeu quase 2 milhões de cópias na Coreia do Sul.

O autor veio ao país para a Bienal do Livro no Rio de Janeiro e para o Simpósio de Literatura sul-coreana organizado pela USP em São Paulo, que ocorreram nas duas últimas semanas. "Gosto muito das pessoas, da comida e da literatura do Brasil", contou Ho-yeon.

A história, que tem uma loja de conveniências "fora do padrão" como protagonista, faz a gente acompanhar um morador de rua, que ao achar a carteira da senhora dona do local, faz a vida deles se cruzarem de uma forma muito bonita. "As pessoas que moram nas ruas, e as que trabalham em lojas de conveniência são muitas vezes invisíveis. Eu escrevi para fazer elas aparecerem, para dar voz a elas", explica Ho-yeon.

Com uma história de recomeços, superação e aprendizado com o outro, o autor entende que recomeçar em cidades grandes como Seul é sempre muito duro, e a história está ali para ser um alento, um afago para quem pensa em mudar o rumo da vida e acha que está muito tarde.

A comida é outro ponto importante do livro, um fator naturalmente agregador. "Eu gosto de escrever sobre pessoas, sobre o cotidiano. O que junta mais as pessoas do que comida? Então eu naturalmente escrevo sobre ela também", explica o autor.

Um fato curioso que o autor contou é que ele é muito fã do livro brasileiro "Meu Pé de Laranja Lima", escrito por José Mauro de Vasconcelos. E ele cita a obra na sequência do seu best-seller. Sucesso enorme no Taiwan, a citação fez o livro brasileiro ser relançado depois de décadas. Ou seja, um autor sul-coreano citou uma obra brasileira que foi traduzida para o mandarim!

Por fim, Ho-yeon contou que os livros vão virar um drama, mas que ele não está envolvido diretamente no projeto. Nos resta esperar para ver a história da inconveniente loja de conveniências "Always" ganhando vida nas telas.

Momento Dramas

"Fitness na Academia e no Amor"

Você quer rir, passar um pouco de vergonha alheia (às vezes muita) e acompanhar a trajetória de personagens insanos e divertidos? Então esse drama é para você. Miran resolve dar uma guinada na sua vida e jogar todas as suas frustrações na 'era fitness'. Assim, ela se matricula em uma academia e conhece o ex-fisiculturista e viciado em saúde e atividade física Hyeon-joong. O drama é muito mais comédia do que romance e ideal para ver sem grandes pretensões. "Pump Up The Healthy Love", 2025 | Criação - KBS2 | Elenco - Jun e Jung Eun-ji | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul

"Revenged Love"

Um BL chinês com 24 episódios de 50 minutos seria impossível até pouco tempo, mas parece que o jogo virou e estamos entrando em uma nova era de histórias LGBTQIAP+ chinesas. Baseado em uma famosa novel, "Revenged Love" é um caos que funciona: o protagonista tenta conquistar o novo namorado da ex para tirar ele do caminho. O problema? Eles vão se apaixonar no meio do caminho. A trama ainda conta com brigas de cobras --o animal-- e aquela indecisão de "sou gay ou apenas gosto dele?". "Revenged Love", 2025 | Criação - VIKI | Elenco - Tian Xu Ning e Zi Yu | Onde - VIKI | País - China

"Ball Boy Tactics"

Com apenas oito episódios de meia hora, esse BL sul-coreano que está já na sua reta final, conta a história de Jiwon, ginasta medalhista de ouro, que depois de sofrer uma lesão séria, se esconde e resolve recomeçar estudando fotografia. Na Universidade ele conhece Jeongwu, popular jogador de basquete. O caminho de ambos se cruza e a série mostra a dinâmica de descobertas, vergonhas e inseguranças dos personagens. É fofo (e levemente irritante), mas vale o play! "Ball Boy Tactic", 2025 | Criação - iQIYI | Elenco - Choi Jae-hyeok e Yeom Min-hyeok | Onde - iQIYI | País - Coreia do Sul

GERAÇÕES K-POP

KARD: sucessos e dificuldades de um grupo misto de K-pop

Como um dos lançamentos da semana é um grupo misto, ou "co-ed", como são conhecidos, da The Black Label (ALLDAY Project), nada mais justo do que trazer aqui no "Gerações" o grupo misto de maior sucesso da indústria do K-pop: KARD.

Parte da terceira geração do K-pop, o grupo debutou oficialmente em julho de 2017 com o EP "Hola Hola". Sempre com os dois pés —e duas mãos— na latinidade, eles já faziam um certo barulho no pré-debut e são administrados pela DSP Media.

O conceito deles, como o próprio nome explica, vem das cartas: BM (Big Matthew), rapper e compositor, representa o rei, J.Seph, também rapper, é o ace, e Somin e Jiwoo, vocalistas principais, são os coringas. O fandom, chamado de "Hidden Kard" completa o conceito: King, Ace, jokeR, hiDden.

Somin, antes de debutar com o KARD, fez parte do reality show KARA Project, que buscava uma nova integrante para o famoso grupo. Ela ficou em segundo lugar e foi eliminada. Um ano depois ela debutou no KARD.

O grupo já veio ao Brasil cinco vezes entre 2017 e 2025 e, de forma geral, eles fazem mais sucesso fora da Coreia. Seja pelo estilo de música mais latina ou pelo próprio fato de ser um grupo misto, a combinação ainda gera estranhamento para o público geral que consome K-pop por lá.

Com sete miniálbuns e algumas turnês pelo mundo, o grupo se prepara para lançar o oitavo disco, intitulado "DRIFT". Com cinco músicas, ele sai no início de julho e marcará uma nova etapa para o KARD.

Manda pra gente!

Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br.

Playlist

XLOV, KATSEYE, ATEEZ, ILLIT e Kang Daniel. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop.

Programe-se

Segunda

Cravity - Lança 'Dare to Crave' (segundo álbum)

Baby DONT Cry - Lança 'F Girl' (single de debut)

ALLDAY Project - Lança 'Famous' (single de debut)

JINSOL - Lança 'MEMO-LEE's' (segundo EP digital)

Terça

LE SSERAFIM - Lança 'DIFFERENT' (quarto single álbum japonês)

Quarta

forms_9 - Lança 'From Our 20's' (sexto miniálbum)

Quinta

H1-KEY - Lança 'Lovestruck' (quarto miniálbum)

Sexta