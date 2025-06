Jessie J mostra recuperação após cirurgia contra o câncer de mama

Colaboração para Splash, no Rio

Jessie J, 37, revelou aos fãs que passou por uma cirurgia no último fim de semana para tratar um câncer de mama em estágio inicial, diagnosticado em junho.

O que aconteceu

A cantora usou as redes sociais para dividir com os fãs detalhes sobre os momentos após o procedimento. Além disso, a britânica também falou sobre o processo de recuperação.

Esta publicação conta com alguns dos altos e baixos honestos das últimas 48 horas. Vou sempre mostrar as partes boas e difíceis de qualquer jornada que eu passar. Grata ao meu médico/cirurgião e a todas as enfermeiras que cuidaram de mim e de toda a minha família/amigos que vieram visitar. Estou em casa agora, para descansar e esperar pelos meus resultados.

Jessie J

Apesar do momento delicado, a cantora também manteve o bom humor ao falar do apoio do marido, o jogador de basquete Chanan Safir Colman. "Chanan está vestido de enfermeira. Não, não é, mas engraçado de imaginar. Ainda estou abraçando todo mundo passando por algo difícil agora. Todos nós temos isto!"