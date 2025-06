Influenciadora trans exibe cicatrizes de sua cirurgia de feminização facial

Bella Longuinho, 23, compartilhou com seus seguidores das redes sociais as cicatrizes das cirurgias de feminização facial a que se submeteu recentemente, como parte de seu processo de transição de gênero.

O que aconteceu

A influenciadora digital deu detalhes da cirurgia que deixou uma marca na parte superior de sua cabeça. "Eles [médicos] fizeram o corte aqui [ao redor da parte superior da cabeça], abriram o meu crânio, o cabelo veio junto, rasparam o osso da testa — que é o que mais caracteriza o masculino —, depois voltaram e tiveram que colar a pele tudo de novo", explicou ela, em vídeo publicado no feed de seu Instagram. "É uma cirurgia bem invasiva. Por isso eu saí cheia de 'tampões' no rosto e fiquei toda inchada [inicialmente]."

Bella também possui cicatrizes no queixo — derivada da operação para retirada de seu pomo-de-adão — e na parte interna da boca. "Tem uma outra cicatriz aqui [na parte inferior do queixo] e outra aqui no nariz. As cicatrizes da mandíbula e do queixo ficam dentro da boca."

Os seguidores da jovem elogiaram sua coragem para encarar um processo tão delicado. "E a dor de cabeça que deve dar? Admiro sua coragem", declarou um internauta, nos comentários do post. "Tem que ter muita coragem e determinação. É algo muito delicado", concordou outro.

Imagem: Reprodução/Instagram