Greenpeace junta-se a protestos contra casamento de gala de Bezos em Veneza

VENEZA, Itália (Reuters) - O Greenpeace, grupo ambiental global, juntou sua voz na segunda-feira aos protestos contra o casamento de celebridades em Veneza nesta semana, entre o bilionário norte-americano da tecnologia Jeff Bezos e a jornalista Laura Sánchez.

O evento, que deve atrair cerca de 200 convidados, incluindo a filha do presidente dos EUA, Donald Trump, Ivanka, e o genro, Jared Kushner, além de dezenas de estrelas do cinema, da moda e dos negócios, foi apelidado de "o casamento do século".

Mas alguns moradores locais veem a comemoração como o mais recente sinal da mercantilização impetuosa de uma cidade bonita, mas frágil que há muito tempo vem sendo invadida pelo turismo e, ao mesmo tempo, está se despovoando constantemente.

Ativistas do Greenpeace Itália e do grupo britânico "Everyone hates Elon" (Musk) desdobraram um enorme banner no centro da Praça de São Marcos com uma foto de Bezos rindo e um cartaz dizendo: "Se você pode alugar Veneza para o seu próprio casamento, pode pagar mais impostos".

A polícia local chegou para conversar com os ativistas e verificar seus documentos de identificação, antes de enrolarem a faixa.

"O problema não é o casamento, o problema é o sistema. Achamos que um grande bilionário não pode alugar uma cidade para seu próprio prazer", disse Simona Abbate, uma das manifestantes, à Reuters.

O prefeito Luigi Brugnaro e o governador regional Luca Zaia defenderam o casamento, argumentando que ele trará um ganho econômico significativo para as empresas locais, incluindo os barcos a motor e as gôndolas que operam em seus inúmeros canais.

Zaia disse que as comemorações devem custar entre 20 e 30 milhões de euros.

Bezos também fará doações consideráveis para instituições de caridade, incluindo um milhão de euros para a Corila, um consórcio acadêmico que estuda o ecossistema da lagoa de Veneza, informaram o jornal italiano Corriere della Sera e a agência de notícias Ansa no domingo.

(Reportagem de Ali Kucukgocmen)