Garoa, hits e forró: Campina Grande canta com Alceu Valença e sertanejo

Nem a chuva espantou o público que lotou o Parque do Povo no último fim de semana do São João de Campina Grande. Tanto no sábado (21) quanto no domingo (22), a programação seguiu firme mesmo sob garoa e chuviscos — e a música foi quem falou mais alto no "Maior São João do Mundo".

A grande atração do sábado foi Alceu Valença, que transformou o palco em uma verdadeira celebração da música nordestina.

Hits como "Anunciação", "La Belle de Jour" e "Morena Tropicana" se encontraram com um repertório junino. O cantor pernambucano ainda dividiu o microfone com o cantor paraibano Juzé — juntos, interpretaram "Estação da Luz", num encontro simbólico entre gerações e sotaques da música regional.

Presente em Campina Grande desde o início da carreira, ele foi todo elogios ao público: "Muito participativo e muito elegante", disse o cantor que cresceu sob influência de Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. "É uma cultura que adquiri desde criança, vendo sanfoneiros tocando nas festas."

Os 3 do Nordeste se apresentam no São João de Campina Grande 2025 Imagem: Divulgação

Antes dele, o grupo Os 3 do Nordeste esquentou o palco com bom humor e virtuosismo. Em um número que divertiu a plateia, o sanfoneiro Douglas Silva imitou a dupla Sirano e Sirino, arrancando risadas e aplausos entre uma sequência e outra de clássicos do forró.

O clima festivo se manteve no domingo (22), novamente sob leve garoa. Capilé — o artista que mais vezes subiu ao palco do São João de Campina Grande — animou o público antes da apresentação do sertanejo Eduardo Costa.

"Estar em Campina Grande é o sonho de qualquer artista", disse o cantor, que cresceu ouvindo Limão com Mel e Mastruz com Leite. "É uma estrutura de Rock in Rio. Isso aqui é escola".

A festa, que começou no dia 30 de maio e segue até 6 de julho, tem sido marcada por encontros musicais, reverência às tradições nordestinas e uma maratona de shows com artistas de diferentes estilos.