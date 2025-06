Filha de Gugu exibe presente de casamento curioso que ganhou da irmã

Sofia Liberato, 21, revelou ter sido presenteada pela irmã gêmea, Marina Liberato, 21, com a planta conhecida como "money tree", que simboliza prosperidade.

O que aconteceu

A estudante universitária ficou surpresa por a planta seguir viçosa, mesmo tendo um passado um mês sem receber cuidados. "Eu estava com medo de ela estragar nessa nossa viagem [de lua de mel] de um mês... Mas cheguei aqui, ela estava linda, está maravilhosa. Fiquei muito feliz, porque eu não dei água para ela nem nada, mas ela está viva e bora cuidar", comemorou ela, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

O presente foi dado por ocasião do casamento de Sofia com o empresário Gabriel Gravino, 21. A cerimônia civil aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos, onde ambos vivem, no dia 16 de maio.

As gêmeas são filhas do saudoso Gugu Liberato (1959-2019) com a médica Rose Miriam di Matteo, 61. Elas têm ainda um irmão mais velho, João Augusto Liberato, 23.