Fernanda Lima defende agendar sexo com Rodrigo Hilbert: 'Por que não pode?'

Fernanda Lima, 47, defendeu a decisão de agendar o sexo com o marido, Rodrigo Hilbert, 45.

O que aconteceu

Em novo vídeo do seu canal no YouTube Terapira, a apresentadora leu comentários criticando o acordo entre o casal, e rebateu. "Você marca date, marca com amante, médico, dentista. Por que a gente não pode viver isso com nossos maridos, em relacionamentos longos? Inclusive a gente [ela e Hilbert] marca em hora de amante, duas, três da tarde. Agora, eu poderia estar transando, mas estou aqui gravando esse vídeo", brincou.

Fernanda também rebateu críticas por falar sobre sua vida íntima. "Eu tô falando sobre um assunto que é importante. Tô falando de assunto que faz parte de todas as pessoas casados, da dificuldade que um casal que tem filhos e trabalhos tem para transar".

A artista ainda comparou a diferença do sexo para a mulher e para o homem. "Acho que os homens preferem quantidade. Pelo homem, ele transaria todo dia, mas é uma quantidade de sexo pobre. Isso para a mulher, não quer dizer nada. Não quer dizer que teve prazer. Acho que muitas mulheres transam só pra manter o homem".