Transplante muda rotina de Fabi Justus: 'Não sou mais picada por mosquitos'

Colaboração para Splash, no Rio

Desde que passou por um transplante de medula óssea em março do ano passado, Fabi Justus, filha do empresário Roberto Justus, vem percebendo mudanças inesperadas em seu corpo.

O que aconteceu

A famosa foi questionada por seguidores sobre o que mudou em sua vida após realizar o procedimento. Em resposta, Fabi Justus incluiu duas revelações curiosas, sendo o fim da intolerância à lactose e o desaparecimento das picadas de mosquito.

Vou falar duas coisas muito curiosas que mudaram: não tenho mais intolerância à lactose e também, não sou mais picada por mosquitos. Sério, eu era aquela pessoa que todos os mosquitos picavam sempre! Depois do transplante, eu não lembro de alguma picada que tomei [risos]

Fabi Justus

A influenciadora foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda no início de 2023. Desde então, Fabi Justus enfrentou uma intensa rotina de tratamento, que incluiu internações, sessões de quimioterapia e, posteriormente, o transplante.

Fabi Justus segue em acompanhamento para manter a remissão do câncer. "Serão 24 ciclos no total dessa medicação que eu tomo para a manutenção da remissão. Eu já estou no ciclo 14, mais que a metade! Ufa", comemorou.