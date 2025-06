'Me desenterraram, estou feliz da vida': Tony Tonardo estrela novela aos 95

Aos 95, Tony Tornado não pensa em aposentadoria. O veterano se prepara para estrear como o radialista Lúcio em "Êta Mundo Melhor!", nova trama de Walcyr Carrasco que dá continuidade ao sucesso "Êta Mundo Bom" (2016) no horário das 6.

"Feliz da vida"

Tony não esconde a empolgação com o novo trabalho. Projeto chega após pequenas participações em "Encantado's" (2025), "Volta por Cima" (2025) e "Garota do Momento" (2024). Sua última novela inteira foi "Amor Perfeito", exibida pela Globo em 2023.

Pô, me desenterraram. Ah, que coisa horrorosa [de dizer], mas foi bom, eu estou feliz da vida. Tony Tornado, aos risos

Na história, Lúcio é o dono da Rádio Paraíso e viveu um romance no passado com Margarida (Nívea Maria). O reencontro dos dois promete revirar sentimentos antigos, enquanto o personagem guarda segredos importantes. Para Tornado, o papel representa algo inédito em sua trajetória: "Apesar de estar na minha área da radiofonia, de qualquer forma, eu nunca tinha feito um personagem desse, ainda mais numa novela do Walcyr, que eu sempre tive muita vontade de fazer".

O ator elogia a construção de Lúcio, que, segundo ele, é um sujeito de "bom coração" e tem muito em comum com sua própria personalidade. "Ele faz de tudo para ajudar a Dita. É uma das razões do sucesso dela. Ele comanda a rádio com mão de ferro, mas com ela é maleável, amoroso", explica. A personagem Dita, vivida por Jennifer Nascimento, também ganha destaque nos comentários de Tornado. "Ela é uma cantora maravilhosa. Acho que pouca gente sabia, mas eu já sabia que ela era sensacional."

Entusiasmado com o elenco e o rumo da continuação, o ator arrisca uma comparação ousada. "Desculpe, Walcyr, mas eu acredito que 'Êta Mundo Melhor' vai ser melhor do que 'Êta Mundo Bom'. O elenco está reforçado... E me parece que a ideia que foi passada naquela outra novela, agora está amadurecida. O povo está mais atento."

A partir do dia 30, nós temos um compromisso com o público de fazer uma novela maravilhosa. E eu tenho certeza que vai ser eternamente melhor. Tony Tornado

Tony Tornado no palco do João Rock 2025: ele segue ativo na música também Imagem: Paduardo/Divulgação

"Êta Mundo Melhor!"

Spin-off de novela exibida em 2016, a trama traz de volta o matuto Candinho (Sergio Guizé) e seu burro Policarpo. "'Êta Mundo Melhor!' não é exatamente uma continuação de 'Êta Mundo Bom!'. É uma nova novela, é uma nova história, que de alguma maneira se espelha na história anterior. O mote da novela anterior era Candinho procurando a mãe, o mote desta novela é Candinho procurando o filho", explicou o autor.

A nova história será ambientada nos anos 1950, enquanto a novela de 2016 se passava na década de 1940, e acompanha a trajetória de Candinho (Sergio Guizé) após a morte de sua mãe, Anastácia (Eliane Giardini) e de sua esposa, Filó (Débora Nascimento). O protagonista terá que buscar seu filho, que foi deixado em um orfanato após a morte da mulher.

Sérgio Guizé, Flávia Alessandra, Bianca Bin, Rainer Cadete, Elizabeth Savalla, Ary Fontoura, Jeniffer Nascimento e Eriberto Leão são alguns nomes que retornam do elenco original. Larissa Manoela, Grace Gianoukas, Nívea Maria e Heloísa Périssé são novidades da trama.