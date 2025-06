Dublê que processa Kevin Costner por cena de estupro expõe prints à Justiça

A dublê Devyn LaBella, 30, anexou novas evidências ao seu processo contra Kevin Costner, 70, após uma cena de estupro no filme "Horizon: Uma Saga Americana: Parte 2".

O que aconteceu

A artista revelou prints de uma conversa que teria acontecido em 3 de maio de 2023, um dia após a filmagem. No processo, ela diz ter sido forçada a realizar a filmagem de uma sequência de estupro sem os devidos protocolos de segurança, sem aviso prévio, nem consentimento.

Nas mensagens anexadas recentemente ao processo, ela fala sobre a gravação com uma coordenadora de intimidade. "Eu queria discutir sobre a abominação de ontem quando nós duas tivermos tempo. Fui colocada numa posição realmente errada e isso me afetou muito", escreveu ela na conversa, divulgada hoje pela revista Us Weekly.

A coordenadora de intimidade, responsável pelas cenas de teor sexual, lamentou o episódio. "Ah não, sinto muito em ouvir isso, Devyn", disse na mensagem.

LaBella fez uma série de questionamentos sobre o modo como a cena foi feita. "Por que não tinha um coordenador de intimidade?", indagou. "Por que uma dublê estava fazendo um trabalho que não era de uma dublê — especialmente dada a sensibilidade isso? Quem vai assumir a responsabilidade pelo abuso de poder?", perguntou.

Após o caso, a coordenadora de intimidade supostamente teria escrito um relatório resumindo o incidente com a dublê. "Pedidos de desculpas foram feitos a Ella [Hunt, atriz do elenco] e a Devyn por várias partes envolvidas", disse o documento.

Isso não é um processo formal ou uniforme. Idealmente, [Costner], o 1º diretor-assistente e outros envolvidos teriam apresentado pedidos de desculpas tanto para Ella quanto Devyn. Relatório do incidente no set

O documento ainda afirma que a equipe do filme teria atendido aos pedidos da atriz e da dublê após o caso. "Ella pediu que a coordenadora de intimidade retornasse para prestar apoio na semana seguinte. A produção atendeu. Devyn solicitou que a produção pagasse pelo seu voo de volta para casa naquele fim de semana para que ela pudesse receber apoio da família e dos amigos. A produção atendeu", completou o texto.

LaBella disse no processo que se sentiu "humilhada e traumatizada" pelo que aconteceu. Costner, o diretor do filme, teria instruído um ator a montar sobre a dublê. Além disso, o ator ainda tinha que imobilizá-la e levantar violentamente sua saia.

A defesa de Kevin Costner rebateu as acusações. "Kevin Costner sempre quer assegurar que todos trabalhando nos seus filmes estejam confortáveis, e leva a segurança no set muito a sério", disse o advogado do diretor ao New York Post.