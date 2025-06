Deborah Secco exibe shape sarado após treino em viagem pela Europa

Deborah Secco, 45, exibiu seu abdômen trincado após treinar em sua viagem pela Europa.

O que aconteceu

Atriz viajou e não deixou o treino em segundo plano. Ela compartilhou detalhes ontem em seus stories do Instagram.

Artista posou com um top e um shorts de academia, mostrando a barriga sarada no espelho. No vídeo, revelou que tinha treinado mesmo passeando por Barcelona e Madri.

De acordo com Deborah Secco, o exercício tinha valido ainda mais. "Dizem que domingo vale dois, né? Mas pegando trem para mudar de cidade, cansada depois de turistar, acho que vale mais dois. Então, por hoje, foram quatro", justificou.