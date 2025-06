Cazuza será o homenageado do Prêmio da Música Brasileira em 2026; veja quem votou nele

Cazuza será o grande homenageado da 33ª edição do Prêmio da Música Brasileira, marcada para 2026. A escolha foi feita por unanimidade durante a mais recente reunião do Conselho da premiação, realizada no início de junho, no Rio de Janeiro, e anunciada nesta segunda-feira, 23.

O anúncio foi comunicado por telefone à mãe do artista, Lucinha Araújo. A trajetória e a obra de Cazuza vão nortear o espetáculo da próxima edição, que tradicionalmente reúne diferentes gerações da música brasileira em interpretações inéditas. Neste ano, Chitãozinho e Xororó foram os homenageados.

Quem votou em Cazuza

Entre os responsáveis pela escolha estão nomes como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Karol Conká, Zélia Duncan (em sua estreia no Conselho), o jornalista Antônio Carlos Miguel e a executiva Giovanna Machline.

A decisão, segundo Zélia, foi construída de forma democrática, com troca de ideias, experiências e escuta. "É sobre música, a opinião de cada um, o gosto, a visão e, finalmente, saber ouvir", afirmou a cantora em comunicado.

"Celebrar Cazuza é celebrar a coragem, a liberdade e a potência de uma obra que segue viva e necessária. Sua música e sua poesia atravessaram gerações e continuam a ecoar nas vozes e nos sentimentos de milhões de brasileiros", destacou Zé Mauricio Machline, criador e diretor do prêmio.

Gilberto Gil, um dos conselheiros mais antigos, também falou sobre o valor do grupo e da missão do prêmio. "A música sempre esteve no centro da minha vida, e estar ao lado de pessoas tão envolvidas e conscientes da responsabilidade que temos com a cultura brasileira é uma honra", disse por meio do comunicado.