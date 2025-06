Casamento de Maria de Fátima e Afonso terá convidado especial surpreendente

O DJ Alok vai fazer uma participação especial no casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão) na novela "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Alok fará participação especial em "Vale Tudo". O DJ vai tocar na festa de casamento de Maria de Fátima e Afonso.

A atração será uma surpresa que o herdeiro de Odete Roitman (Débora Bloch) faz para a amada. A sequência está prevista para ir ao ar em julho.

Antes disso, Alok participa de outro programa da Globo. No próximo domingo (22), o DJ estará no Domingão com Huck.

Alok no Domingão Huck Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.