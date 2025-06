Casamento de Glorinha e Ulisses marca última semana de 'Garota do Momento'

A última semana da novela "Garota do Momento" (Globo) será marcada pelo casamento de Ulisses (Ícaro Silva) e Glorinha (Mariana Sena). Splash traz as fotos desse aguardado momento com exclusividade.

O que vai acontecer

Em cenas previstas para o capítulo de quarta-feira (25), Glorinha e Ulisses terão seu final feliz. O casal se casará em uma cerimônia emocionante.

O casamento vem após muitas idas e vindas e reviravoltas com a gravidez de Iolanda (Carla Cristina Cardoso). A mãe de Ana Maria (Rebeca Carvalho) também terá um final feliz ao lado de Mirosmar (Paulo Vieira), um empresário milionário de Goiânia que surge nos últimos capítulos.

A celebração do amor de Glorinha e Ulisses contará com a presença ilustre da cantora Alcione. Ela se apresenta na festa realizada no Clube Gente Fina.

O casamento de Ulisses (Ícaro Silva) e Glorinha (Mariana Sena) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

O casamento de Ulisses (Ícaro Silva) e Glorinha (Mariana Sena) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ulisses (Ícaro Silva) e Glorinha (Mariana Sena) em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ulisses (Ícaro Silva), Glorinha (Mariana Sena) e Alcione em 'Garota do Momento' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.