Wegmann revela confiança em sexo: 'Não está mais ligado a lugar de culpa'

Alice Wegmann, 29, abre jogo sobre intimidade e relações amorosas que já viveu.

O que aconteceu

Atriz fala sobre sexo. "Tenho as minhas travas, limites, inseguranças. Mas me sinto mais segura, entendo mais o que gosto. O sexo não está mais ligado a um lugar de culpa como estava antes", confessou em entrevista ao videocast Conversa vai, conversa vem do Globo.

Intérprete de Solange no remake de "Vale Tudo" revelou que já foi rejeitada. "Sempre fui atrás das pessoas que quis. Mesmo quando não estava tão feliz com o meu corpo, tentava me abrir para o outro. Dava uma bisoiada, jogava charme e a coisa rolava. Não sempre, óbvio, já tomei muito toco nessa vida", entregou.

Artista acredita que existe mais liberdade sexual atualmente. "Essa geração está sabendo fazer mais isso, e as mais velhas sabendo dizer do que gostam. Se querem usar vibradores, onde está a fantasia, o fetiche delas. Vejo a gente conseguindo ter essas experiências orgásticas com mais facilidade, apesar de ainda ter dificuldade. Hoje é mais falado, normalizado. E vamos desconstruindo ideias, nos permitindo ter mais prazer."

Alice Wegmann ainda admitiu querer formar uma família. "Já errei, acertei, vivi grandes relações. Sou muito romântica, acredito no amor, numa relação duradoura. Meus pais são casados há 36 anos, sonho em achar um cara ou uma mulher. Só me apaixonei por homens até agora, pode ser que um dia me apaixone por uma mulher. Olho para isso querendo construir uma família, um império, e dividir, olhar para frente, para o futuro", concluiu.