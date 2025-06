Namorada diz que recusou primeiras investidas de Belo: 'Deus me livre!'

Ray Figliuzzi, 27, falou sobre o início do relacionamento com Belo, 51.

O que aconteceu

Ela disse que, quando um amigo disse que Belo tinha interesse nela, não quis nem saber. Ela estava com medo da exposição: "Imagina, o cara se separando, uma confusão, todo dia saindo coisa na mídia. Eu, hein", relembrou em entrevista ao jornal Extra.

Belo dispensou o intermediário e foi falar com a influenciadora. "Eu não queria dar chance. Mas o Marcelo me mandou umas mensagens pelo Instagram, pediu pra me ver só um pouquinho."

O cantor logo afirmou: "Vou casar e ter filhos com você". Ray, no entanto, não queria ser apenas um lance e esperou três meses para dar um beijo no cantor.

Ela negou qualquer rivalidade com Gracyanne. "Isso é ficção que as pessoas criam para colocar uma mulher contra a outra. Belo tem um passado, respeito, mas agora estamos focados no presente e futuro", afirmou.