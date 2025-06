'Por Amor', de Manoel Carlos, será reprisada no Globoplay Novelas

Por Amor vai voltar à programação na TV. O clássico de Manoel Carlos foi o folhetim escolhido pelo público para ser exibido no Globoplay Novelas (antigo canal Viva), após vencer uma votação.

A trama estreia no canal e no streaming do Globoplay a partir de 7 de julho, com exibição de segunda a sábado, às 11h15, e reapresentação às 19h20.

A proposta do Globoplay Novelas é dar mais espaço à participação dos fãs de dramaturgia, com disputas entre títulos que compartilham algo em comum, como autor, temática ou ano de exibição.

Sucesso na década de 1990, a novela parte do princípio do amor materno em sua forma mais extrema: Helena (Regina Duarte) decide trocar seu filho saudável pelo bebê natimorto da filha, Maria Eduarda (Gabriela Duarte), sem que ela saiba.

Gravada entre o Rio de Janeiro e a cidade de Veneza, na Itália, a produção conta com nomes como Susana Vieira, Fábio Assunção, Antônio Fagundes, Carolina Ferraz, Eduardo Moscovis, Vivianne Pasmanter, Marcelo Serrado e Murilo Benício.