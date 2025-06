Quarto de Silvio e Íris tinha espelho no teto, diz Patrícia: 'Não entendia'

Patrícia Abravanel, 47, revelou que no quarto de Silvio Santos (1933-2024) e Íris Abravanel, 76, tinha espelho no teto.

O que aconteceu

Na edição de hoje do Programa Silvio Santos, a apresentadora recebeu a dupla sertaneja João Neto e Frederico no Jogo dos Três Pontinhos. Os cantores tinham a missão de vencer o outro em desafio de perguntas e respostas.

Em dado momento da gincana, Patrícia abriu o jogo sobre a intimidade dos pais. Ela contou que não entendia o motivo do quarto dos pais terem espelho no teto.

Você sabia que no quarto da minha mãe e do meu pai tinha espelho no teto? E eu não sabia o que era?

Patrícia Abravanel

Enquanto os convidados e plateia da atração caíram na risada, a apresentadora seguiu com seu relato. Ela só entendeu a razão do item no dormitório quando atingiu a maioridade.

Eu não entendi até eu crescer. É sério, tinha espelho no teto do quarto deles. Eu era criança e não entendia.

Patrícia Abravanel