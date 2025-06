Matteus Amaral pede desculpas aos nordestinos por fala do sogro: 'Equívoco'

Matteus Amaral, 29, usou os stories do Instagram para pedir desculpas aos fãs nordestinos ofendidos por uma fala de seu sogro, Paulo Roberto Ferreira.

O que aconteceu

Em outra publicação, o sogro de Matteus havia dito que o abacaxi é a "picanha do Nordeste". A fala aconteceu enquanto Matteus filmava um abacaxi no espeto durante um churrasco da família.

Depois, Matteus voltou para se retratar. "Infelizmente houve um equívoco", disse o influenciador. "A gente estava conversando ali e o meu sogro falou que o abacaxi é a picanha do Nordeste, mas nunca querendo ferir as pessoas do Nordeste. Longe disso".

Em seguida, o ex-BBB direcionou a câmera para o sogro. "Eu sou uma pessoa que, quando eu saio de férias, é sempre no Nordeste. E eu adoro abacaxi no espeto. Eu falei aquilo brincando", justificou-se Paulo.

Não levem para o mau caminho, estou pedindo desculpas aqui ao pessoal do Nordeste. Matteus Amaral

Matteus finalizou descrevendo a fala como "um pouco complicada". "Gosto muito do pessoal do Nordeste, a gente não tem nada contra. São falas que eu sei que às vezes são um pouco complicadas, mas fica aqui o meu pedido de desculpas", disse.